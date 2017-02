Soomlane tegi Muhvi ehk saatis paki endale

Sinkkonen postitas paki 3.veebruaril mobiilirakendust kasutades, kuid paki saaja telefoninumbri kohta pidi ta panema enda oma, kuna tal puudus saaja telefoninumber, edastab iltalehti.fi.

Sinkkonen määras paki kättesaamise kohaks Joutsenos asuva postkontori, mitte pakiautomaadi.

«Sain veel e-teavituse, et paki andmetega on kõik korras ja see pannakse teele,» selgitas soomlane.

Eile sai soomlane oma mobiilile teate, et saatja Juha Sinkkoneni saadetud paki saab kätte ja see asub Turu Citymarketi pakiautomaadis.

Sinkkonenile oli see üllatus ja ta helistas postifirmasse.

«Sain teenindajalt teada, et pakk jõudis mulle tagasi, kuna saaja telefoninumbriks oli märgitud minu telefoninumber. Samas oli pakil ka Joutsenos asuv aadress, kuhu see pakk tegelikult minema pidi. E-kirja teavituses olid nii minu kui saatja ja paki saaja teised andmed õiged. Kuna ma ei teadnud saaja telefoni, siis panin oma telefoninumbri ka tema kohta, kuid see tekitas segaduse,» selgitas Sinkkonen.

Mees kirjutas juhtunust Soome postifirma Facebooki leheküljel ja peaaegu kohe sai automaatvastuse.

«Hei Juha! Meil on kahju, et sa meie teenusega rahul ei ole. Kui kasutad postirakendust ja oma telefoninumbrit, siis lähtutakse paki edastamisel sellest numbrist,» seisis teates.

Facebookis Sinkkoneni kirjutist ja posti vastust näinute sõnul süüdistab firma klienti oma rumaluses.

«Tegemist on klassikalise juhtumiga sarjast, et klient on süüdi. Pakil oli saatja ja saaja aadress, miks on vaja lähtuda telefoninumbrist?» küsis üks kommenteerija.

Sinkkonen uuris, et kui ta saadaks paki nii, et kui paki saamiskohaks oleks postkontori asemel pakiautomaat, kas siis lähtutakse ka telefoninumbrist.

Ta sai vastuse, et sellise saadetise puhul võetakse telefoninumber arvesse.

Mees esitas postile veel ühe küsimuse, et kui ta kirjutab saaja telefoninumbri kogemata valesti, mis siis pakist saab, kuid post sellele ei vastanud.

Sinkkoneni sõnul peaks tänapäeva nutirakenduste abil olema väga lihtne pakke saata, kuid ilmnes, et kõik on märgatavalt keerulisem ja segadust tekitavam.

Soomlane tegi Muhvi, sest Eesti lastekirjaniku Eno Raua raamatus «Naksitrallid» tegelasel Muhvil oli komme endale ise kirju saata, tegemist oli «nõudmiseni» kirjadega.