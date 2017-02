Elu24 Live/ Külla tuleb Eesti Laulu nooruke finalist Ariadne

Liina Ariadne Pedanik on sündinud 2. augustil 1998 perre, kus muusika on alati olnud tähtsal kohal. Hetkel käib ta Viimsi Keskkoolis 12. klassis.

Kolmeaastaselt alustas laulmist ema juures Ita-Riina Muusikastuudios. Liina osales esimesel lauluvõistlusel nelja-aastaselt ning võitis oma vanuserühmas võistlusel Harjumaa Laululaps esimese koha. Sellest ajast peale on Liina osalenud edukalt paljudel Harjumaa lauluvõistlustel.

11-aastaselt alustas õpinguid Viimsi Muusikakoolis trompeti erialal, mis kestsid neli aastat. 2008. aastal alustas Liina näitlemist Viimsi Kooliteatris, võttes aastate jooksul osa üheksast muusikalist, millest viimane toodi lavale 2015. aastal. Samal aastal võttis Liina osa ka saatest «Eesti otsib superstaari», soovides eelkõige esitada väljakutse iseendale, jõudes teatrivooru. Liina on varasemalt avaldanud ka mõned coverid youtube'is, mis on saanud positiivset vastukaja.

Eesti Laulu poolfinalist Ariadne on tunnistanud Eesti Laulu salvestuspäevadel, et tal on artistina mitmeid nõrku kohti.

«Võib-olla ma olen liialt tagasihoidlik ja see mõjutab neid asju. Kogu see Eesti Laulu kogemus on minu jaoks hästi-hästi suur proovilepanek olnud,» tõdes lauljatar Raadio 2 saatejuhtidele antud intervjuus.

Lauljatar kinnitas, et kui peaks Eesti Laulu võitma, siis seaks ta Eurovisiooni esikohale. «Ma arvan, et kooli ma saan igal ajal lõpetada, mul on väga-väga toetavad õpetajad koolis, Eurovisioon on ainulaadne võimalus,» ütles ta.

Välismaa fännide esimese poolfinaali lemmikud on Ariadne, Carl-Philip ja Elina

Kiiremad välismaised eurovisioonifännid on juba jõudnud avaldada ka oma lemmikud võistluslood Eesti Laulu esimesest poolfinaalist. Seni on välismaa fännide lemmikud Ariadne, Carl-Philip ja Elina Born, kõige vähem poolthääli on kogunud koosseis Janno Reim ja Kosmos.

Youtube'i kanali escJack UK esindaja kiidab et Eesti Laul on tema arvates parim Eurovisioonieelne võistlus ning ka sel aastal on poolfinaali jõudnud lood tasemel.

escJack UK edetabel:

1. Ariadne - "Feel Me Now"

2. Carl-Philip - "Everything But You"

3. Lenna Kuurmaa - "Slingshot"

4. Uku Suviste - "Supernatural"

5. Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian - "Have You Now”

6. Elina Born - "In or Out"

7. Laura Prits - "Hey Kiddo"

8. Leemet Onno - "Hurricane"

9. Ivo Linna - "Suur loterii"

10. Janno Reim & Kosmos - "Valan pisaraid"

Ariadne Eesti Laulu eel: öösiti on raske isegi magama jääda

Eesti Laul 2017 esimeses poolfinaalis osaleb Ariadne looga "Feel Me Now". Oma loost rääkis Ariadne Eesti Laulu veebisaates.

18-aastase Ariadne jaoks oli tegemist esimene intervjuuga kaamerate ees. "Ma olen nii elevil. Öösiti on raske isegi magama jääda, kogu aeg on uued mõtted ja asjad, mis sinna juurde tulevad. See on tõesti väga-väga elevust tekitav periood minu elus," kirjeldas Ariadne.

Eesti Laulule edasipääsemisest sai Ariadne teada juba enne "Ringvaate" saadet, kus poolfinalistid välja kuulutati. Headest uudistest rääkis lauljatarile loo kaasautor Tomi Rahula. "Mul hakkas süda nii kiiresti kloppima sellel hetkel ja mu käed värisesid õhtuni," meenutas Ariadne.

Laulu "Feel Me Now" autorid on Margus Piik, Tomi Rahula ja Anni Rahula. Just viimane neist, Anni leidis Ariadne Youtube'i vahendusel. "Meie teed ristusid niimoodi, et Anni kirjutas mulle ja küsis, kas ma oleksin nõus. Ma ei olnud demo ega midagi muud kuulnud, aga kuna ma tean, et nad on kõik äärmiselt andekad muusikud, ütlesin ma, et jah, ma proovin," kirjeldas lauljatar.

Videoid on noor lauljatar Youtube'i keskkonda laadinud juba paar aastat. Populaarseim neist on Cartooni laulude mashup, mida on videokeskkonnas vaadatud üle 34 000 korra. Paljud võivad Ariadne ära tunda aga TV3 saatest "Eesti otsib Superstaari". "See oli pigem kogemuse saamiseks, kuna ma olin kõigest 16-aastane, kui ma käisin. See oli lihtsalt selleks, et ma ei närveeriks nii palju," rääkis Ariadne.

