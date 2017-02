Nõid Nastja: naine peab olema ingellik, et mees saaks teda imetleda

Nõid Nastja koos elukaaslasega

Nõid Nastja pajatab Naistelehe veergudel, et armastus on maagia ning et täiuslik naine peab olema ingellik, et mees saaks teda imetleda vaoshoituse ja ebamaisuse pärast. Samas on Nastja sõnul naise puhul viga see, kui mehe eest hoolitsetakse üle ja teda võetakse kui last.

Nõial on varrukast võtta ka armumaagia retsept:

Tuleb võtta kaks kuukivi. Üks tuleks panna inimese pildile, teise võtad endale ja kannad kaasas. Juurde tuleb lausuda: «Nii nagu need kivid on seotud omavahel, nii oleme meie seotud.» Rituaali tuleb teha kasvava kuu ajal.