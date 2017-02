Võsa Pets vaatleb Eesti elu täna esoteerikute ja tehnokraatide pilgu läbi

Peeter pajatab Naistelehe veergudel, et avalikkuse tähelepanu eest kõrvale hoidmises on olnud omad isiklikud põhjused, kuid leiab täna, et elu on pidevas muutumises ja sellega tuleb temalgi kaasa minna või vastuvoolu ujuda.

Võsa Pets: Mina olen üritanud kaldale pääseda ja asuda vaatlema, kuidas teised ujuvad. Tegelen hetkel ühe heategevusorganisatsiooniga ja minu uus saade Tallinna TVs on samuti osa selle tegemistest.

Vahepeal aga tegelesin iseendaga. Oleksin tahtnud veel veidi enda jaoks aega saada, aga asjaolud on kujunenud selliseks, nagu need on. Kukeaasta toob kaasa oma tempo ja see dikteerib kõike.

Peeter on kutsunud oma Tallinna TV saatesse «Maagiline maailm» kokku Eesti tähtsamad nõiad

Võsa Pets: Tegemist on saatega, kus meie oma meediumid on meie ees ja rahvas saab neid küsitleda. Samuti saab Eesti rahvas end kurssi viia uute vaimsete õpetustega või hoopiski senistele kinnitust leida.

Kes aga peaksid Peetri arvates tema saadet kindlasti vaatama?

Võsa Pets: Põhiliselt Naistelehe lugejad, Kroonika ja Õhtulehe omad ka...