Õnnitlused! The Guardian arvas Maria Minerva LA olulisemate muusikute hulka

Hiljuti pani väljaanne The Guardian kokku interaktiivse artikli, kus toodi välja LA olulisemad hetkel tegutsevad muusikud. The Guariani väitel defineerivad just nemad selle linna helipilti.

Üllatus, üllatus, sest nende põnevate muusikute nimekirjast leiab ka Eesti juurtega muusik-DJ Maria Juure, artistinimega Maria Minerva.