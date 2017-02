Islandlasi šokeerinud mõrva uurimine jätkub

330 000 elanikuga Islandil on mõrvad väga haruldased, sest aastast pannakse seal keskmiselt toime 1,8 mõrva ning kurjategijad on tavaliselt kas vaimsete häiretega, narko- või alkoholijoones.

Bransdottiri kadumise järgselt asus politsei naist otsima ja käivitas uurimise. Kohalikud leidsid noore naise surnukeha 22. jaanuaril Reikyaviki rannalt, ta kadus kaheksa päeva varem.

Brjansdottir oli leides alasti, kuid politsei ei paljastanud, kas ta kehal oli seksuaalvägivalla jälgi.

Uudisteagentuur AFP kirjutab vihjega Islandi ringhäälingu raadiole RUV, et politseiallika andmetel oli Brjansdottir merre kukkununa või visatuna veel elus, kuid tugeva lainetuse tõttu sattus vesi talle kopsu, mille tõttu ta suri. Tegemist on uue infoga, mida varasemast teada ei olnud.

Islandi politsei ei ole meedia väidet kommenteerinud, kinnitanud ega ümber lükanud.

Juhtunuga seoses peeti kinni kaks Polar Nanoq traallaeva meeskonnaliiget, keda kahtlustatakse naise kadumises ja mõrvas.

Brjansdottirit nähti viimati elusana 14. jaanuari varahommikul, kui ta liikus Reikyaviki tänavatel, jäädes turvakaamerate vaatevälja. Ilmnes, et naine läks pärast pidusemist kebabi ostma, kuid siis jäi ta kadunuks.

Politsei leidis naise saapad Hafnarfjorduri sadamast, kus oli ankrus ka nimetatud traalalaev, mille meeskonnaliikmed olid samuti Reikyaviki ööklubisid külastanud.

Politsei leidis turvakaamerate videote läbivaatamisel, et traallaeva juurde oli pargitud punast värvi Kia Rio, sama autot oli näha ka neil lindistustel, kus oli Brjansdottir. See lubas oletada, et keegi traallaeva meeskonnast ründas islandlannat.

Auto uurimisel paljastusid verejäljed, mis osutusid kadunud naise omadeks. Politsei arvates röövisid kaks kalalaeva meremeest poolpurjus naise ja vägivallatsesid tema kallal.

Naise surnukeha leiti pärast seda, kui traallaev oli Reikyaviki sadamast lahkunud, kuid Islandi politsei eriüksus, Viikingid, lendas laevale helikopteriga, arreteeris kahtlusalused ja tõi nad Reikyavikki. Lisaks küsitleti laeva kaptenit ja teisi meeskonnaliikmeid.