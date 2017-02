Korraldajad avaldasid elavate metal-legendide Kreator ja Sepultura soovide nimekirja

Kreator on korraldajatelt palunud 80 pudelit gaseerimata vett, 48 pudelit karastusjooke, teed ja kohvi, valik tavalisi ja vegan suupisteid. Kreator ei ole küsinud ühtegi alkohoolset jooki, aga telliti 3 pakki Lucky Strike suitsu.

Bänd on palunud korraldada kõikide artistide ja crew jaoks ka kolm söögikorda ning sushi valik pärast esinemist. Sepultura on tellinud 60 pudelit vett, 20 pudelit energiajooke, 1 pudel viskit ja 2 liitrit shokolaadi piima. Soilwork ja Aborted on tellinud 4 pudelit veini, 48 pudelit karastusjooke ja valiku suupisteid.

Kontserdi lavastamiseks tuuakse ka meeletult palju lisatehnikat ja valgust, et iga raskemuusika fänn saaks nautida massiivset kontserdielamust!

Kontsert toimub 12. veebruaril Rock Cafes. Piletid on müügil Piletilevis ning uksed tehakse lahti juba kell 17.30.