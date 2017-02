Maailmas kõige rohkem tuuritav Eesti tumemuusika koosseis FREAKANGEL laseb välja neljanda albumi

Pärast kolme täispikka albumit, kolme EP`d ja live DVD`d «The Show Of Violence», mis kõik olid välja antud koostöös Belgia plaadifirma Alfa Matrixiga, on industriaal-metal bänd Freakangel löönud käed Jaapani plaadifirmaga DWA (Digital World Audio), kellega koostöös annab bänd välja oma neljanda kauamängiva «How the Ghost Became».

Selle albumiga kinnistab Freakangel end industriaal metali žanris rohkem, kui kunagi varem. Paari viimase aasta jooksul on Freakangel tuuritanud väsimatult mööda Euroopat, muteerudes selle protsessi käigus terviklikuks neljaliikmeliseks live-rockbändiks ja kindlustanud järjepidevalt kasvava lojaalse fännibaasi.

Freakangelit võib kindlasti nimetada Eesti kõige rohkem tuuritavaks underground bändiks - seljataga on üle saja kontserdi Euroopa suurtel festivalidel nagu näiteks: Resistanz(UK), Wave-Gotik-Treffen ja Dark Munich (DE), Hard Rock Laager (EE), Summer Darkness (NL), Castle Party (PL), Lumous ja Findustry (FI) ning klubides, kus on astutud üles peaesinejana.

«How the Ghost Became» on heliliselt peaaegu valgusaastate kaugusel bändi 2010. aastal ilmunud debüüdist «The Faults of Humanity», viies lõpuks ometi grupi kindlalt metal-muusika territooriumile.

Freakangeli frontman ja loominguline juht Dmitry ei ole kunagi kõlanud nii võimsalt ega ole eales varem vokaal nii laia ulatusega olnud. Samuti ei ole kunagi varem ükski album bändi kontsertidel välja kutsunud sellist metsikust, kui seda teeb «How the Ghost Became».

«How the Ghost Became» tuli välja rahvusvaheliselt 3. veebruaril. Plaate saab soetada Digital World Audio bändcampi kaudu ning otse bändi käest esitluskonstertitel Eestis, mis toimuvad 4. märtsil Tartus, Genialistide Klubis ja 10. märtsil Tallinnas, klubis Tapper.

Mõlema kontserdi erikülaliseks on EVESTUS.