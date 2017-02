Kokteilivõistlusel võidutsesid taas Butterfly Lounge´i baarmenid

Kalvadose kokteilivõistlusel võidutsesid Butterfly Lounge´i baarmenid - I koht Kristo Tomingas

Calvados Trophy Eesti võistluse eesmärk oli kalvadose ja sellest valmistatavate kokteilide populariseerimine ning Eesti parima kalvadose kokteili valmistaja selgitamine.

Võistluse võitis eelmisel aastal samal võistlusel teise koha saavutanud Kristo Tomingas kokteiliga «Seahorse». Teise koha sai restoran Kivi Paber Käärid baaridaam Triin Vaidilaite kokteiliga «Falenurm Bay» ja kolmanda koha saavutas samuti Butterfly Lounge baarmen Silvester Harineem, kes valmistas «Troops of Bengal» nimelise kokteili. Parimaks noorbaarmeniks (vanusekategooria kuni 23 eluaastat) pärjatigi Triin Vaidilaite.

2017. aastal toimub Calvados Nouvelle Vogue International Trophies juba 21. korda.

Igal aastal kutsuvad kalvadose tootjad võistlejaid looma ja disainima oma kokteili teemal, mis on seotud Normandia kultuuri ja pärandiga. Sel aastal on selliseks teemaks MERI JA RAND. Sõnad, mis hõlmavad sedavõrd palju tõlgendusi - avastused, seiklus, temperament, avatus, horisont, päike ja torm, puhkus ja rand, suplus, jaluskäik, kalalkäik.

Baarmenid pididki andma oma tõlgenduse kokteilile teemaga meri ja rand. Kokteil pidi peegeldama, mida tähendab meri baarmeni jaoks! Ja loomulikult pidi võistleja veenma oma selgitustega žüriid, millest saadi inspiratsiooni ja miks on tema kokteil parim..

Võitja Kristo Tomingas tõi oma inspiratsiooniks merihobukese, kes on üks vanimaid mereloomi ning kes on täna väljasuremisohus.

Kristo tahtis teha täiesti uudset lähenemist kokteili serveerimisel ja leidis innovaatilise lahendusena oma kokteili pakkumiseks sahtlid, mis olid seest vooderdatud šokolaadiga. Tuntud showmehena lisas Kristo oma esitlusele veel tossu, mis sümboliseeris udu tormisel merel.

Võistlusele oli tulnud mõõtu võtma 33 baarmeni ja baaridaami üle Eesti

Valmistati nii enne- kui pealelõuna-, nii pikki kui lühikesi kokteile. Kokteilis tohtis olla kuni kuus koostisosa ning keelatud oli kasutada kalvadose kõrval teisi põhialkohole. Iga võistleja valmistas neli jooki, mille segamiseks oli aega kokku vis minutit.

Võistlejate tulemusi hindas nii maitse- kui tehnikažürii. Kokteile hindasid Eesti parimad sommeljeed. Võistlusel tehti kokteile neljast erinevast kalvadosest. Võistlejad said loosi tahtel oma võistluspudeli järgnevate tuntud kalvadositootjate poolt: Pere Magloire, Coquerel, Boulard või Chateau Du Breuel. Võistlust väisas ka Prantsusmaa esindaja Qoquereli kalvadose poolt Pierre Martin Neuhaus. Võistlust toetasid: AS Liviko, AS Tridens, AS Prike ja Goldberger OÜ.

Võistluse võitja ja parim kuni 23- aastane noorvõistleja sõidavad Eestit esindama 10. aprillil 2017 a. Calvados Nouvelle Vogue Trophies finaalvõistlusele Granville’s Prantsusmaal.

Prantsusmaale sõitvate võidukokteilide retseptid:

I Koht: Kristo Tomingas (Butterfly Lounge)

Kokteil „Seahorse“

Boulard Pere Magloire 3 cl

Vaniljejäätis 1 pall

Amaretto 2 cl

Monin Coconut püree 2 cl

Kondenspiim 2 cl

Šokolaad anuma sees.

Kaunistus: Ruskus, greip

Parim noorbaarmen: Triin Vaidilaite

Kokteil „Falenurm Bay “

Calvados Chåteau du Breuil 4 cl

Angostura bitter 1 dash

Chambord 0,75 cl

Taarapōllu Rabarberi mahl 2 cl

Monin Falenurm siirup 1 cl

Apelsini eeterlik ōli

Kaunistus: Tähtvili, valge redis ja karuhein

EBA asutati 26. mail 1994 Viru hotellis. Alates 1995. aastast toimuvad igal aastal EBA meistrivõistlused, mille võitja esindab Eestit alates 2000. aastast rahvusvahelisel kokteilide maailmameistrivõistlusel. EBA on alates 1999. aastast IBA täisliige.