Der Spiegeli karikatuur kujutab Trumpi timukana

Karikatuuri taga on Kuuba päritolu karikaturist Edel Rodriguez, kelle sõnul kajastab see pilt praegust olukorda, samas kriitikud ei ole sellega nõus, nimetades karikatuuri liiga provokatiivseks, edastab The Independent.

Der Spiegeli karikatuur Trumpist protestiplakatil / Michael Ares/AP/Scanpix

Der Spiegeli peatoimetaja Klaus Brinkbäumeri teatel on ajad keerulised ja selline karikatuur on õigustatud. Ta selgitas, et Trumpi retoorika on sarnane äärmusrühmituse Islamiriik retoorikaga ning Vabadussamba pea mahavõtmine on samas viide Islamiriigi džihadistide poolt toime pandud hukamistele.

Brinkbäumer lisas, et Trumpi kehtestatud «moslemikeeld», mille kohaselt ei pääse kolme kuu jooksul USAsse seitsme Lähis-Ida ja Aafrika riigi kodanikud, kaasa arvatud Süüria kodakondsusega isikud, rikub põgenike õigusi ja liberaalseid arusaamu.

«Trumpi pilava karikatuuriga tahame öelda, et ta ei saa hävitada demokraatiat, vabadust, pressivabadust ja inimõiguseid. Me kaitseme demokraatiat, sest elame keerulisel ajal, mil see ohus on,» teatas peatoimetaja.

Brinkbäumeri arvates käitub Trump nagu Vana-Rooma keiser Nero, kes väidetavalt lasi 18. juulil 64 Rooma süüdata, et see oma nägemuse järgi uuesti üles ehitada. Umbes samal viisil käitub ka USA president, kes tunneb end «keisrina», hävitades seda, mis talle ei meeldi.

«Saksamaa peab ühtsena seisma USA 45. presidendi vastu, tegemist on patoloogilise valetaja ja rassistiga, kelle eesmärgiks tundub olevat autokraatia. Ta on vallandanud isikuid, kes on talle vastu vaielnud ega ole toetanud tema seisukohti, süüdistades neid reetmises. See on nerolik suhtumine,» teatas sakslane.

Karikaturist Rodriguez on Trumpist teinud Der Spiegeli jaoks veel teise karikatuuri, millel USA presidenti on kujutatud Maa suunas liikuva komeedina, mis võib kõik hävitada.

Der Spiegel, mille tiraaž on 840 000, on Euroopa üks mainekamaid väljaandeid.

Lisaks nimetatud saksa väljaandele on veel mitmed ajakirjad ja lehed oma karikatuuridega Trumpi pilanud.

Economist kujutas pesapallimütsiga Trumpi viskamas molotovi kokteili ja The New Yorker kujutas viitega Trumpile Vabadussamba tõrvikut kustununa.

Iirimaa väljaande Village esiknaanel on Trumpi näofoto, millel on ta snaiperi sihikule võetud.

Trumpist sai USA 45. president 20. jaanuaril ja seaduse kohaselt peaks ta võimul olema neli aastat.