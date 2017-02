Endine lapsnäitleja Christina Ricci: mu mõistus tuleb ja läheb

Näitlejanna alustas karjääri üheksa-aastaselt ja ta usub, et tema terve mõistus tuleb ja läheb.

«Ma kaotasin mõneks ajaks terve mõistuse. See tuleb ja läheb ning ühel hetkel saad selle tagasi. Inimeste puhul on see vist üsna normaalne,» rääkis Ricci ajakirjale Stella.

«Minu kasvatus oli niivõrd veider ja spetsiifiline, et seda on raske konteksti panna. Mul kulus suurekssaamiseks kauem aega, sest see oli nii kummaline kogemus,» tunnistas Ricci.

Christina Ricci / Scanpix

Teismelisena vaevas näitlejannat anoreksia ja ta keeldus kõnelemast, sest soovis oma elu üle kontrolli säilitada ja kriitikat vältida.

«Ma olin 14-aastane ja tundsin, et mulle ei anta milleski armu. Ma ütlesin pidevalt teiste inimeste sõnu ja käitusin nii, nagu teised inimesed käskisid ja kandsin seda, mida teised inimesed käskisid. Ainus asi, mida kontrollida sain, oli söök. Mõtlesin, et kui olen peenike, siis ei keegi kritiseerida mu kaalu ja kui olen vaikne, ei saa keegi kritiseerida mu arvamust. Tol ajal ma rääkisin väga vähe. Õpetasin endale, et enne millegi ütlemist loen omaette kümneni,» meenutas Ricci.