Mariah Carey hoiatus Beyonce'le: kaksikute kandmine on väga raske!

46-aastane Mariah, kellel on viieaastased kaksikud Moroccan ja Monroe, on ülirõõmus, et tema sõbranna Beyonce ootab koos abikaasa Jay Zga kahte last.

Mariah hoiatas aga sõbrannat, et mitme lapse kandmisel on omad miinused.

«Viimati, kui teda nägin, kohtusime minu jõulukontserdil New Yorgis ning ta tuli koos oma tütrega. See kohtumine oli tõeliselt armas. Ma soovin temale ja Jay Z-le ainult parimat,» ütles Mariah.

«Kaksikute saamine on väga raske. Minu jaoks oli see aeg üleüldiselt, füüsiliselt keeruline. See aeg oli minu jaoks karm,» tunnistas Mariah.

Carey lisas siiski, et ebamugavus oli tulemust väärt: «Laste sünnile pole võrdselt! Nad on parimad!»