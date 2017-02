Traditsioonid au sees! Supermodell Miranda Kerr ja tema kihlatu pole veel seksinud

33-aastane modell, kellel on eksabikaasa Orlando Bloomiga kuueaastane poeg Flynn, tunnistas, et otsuse põhjuseks on tema kihlatu traditsioonilised väärtused, kirjutas The Times.

«Ma ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid,» ütles Miranda. Kui modellilt küsiti, kas ta plaanib lapsi, vastas ta: «Ei, mitte veel. Mitte enne, kui me abiellume. Mu elukaaslane on väga traditsiooniline. Me lihtsalt ootame.»

Miranda Kerr, Evan Spiegel / Scanpix

Miranda kohtus Snapchati asutajaga 2014. aastal, kui nad sattusid kõrvuti istuma Louis Vuittoni õhtusöögil. Alguses tundus modellile, et 26-aastane mees on tema jaoks liiga noor.

«Ma mõtlesin, et ta on nunnu, aga kaugelt liiga noor, et midagi tõsiselt võtta,» ütles Miranda. Pärast kohtumist hakkasid nad aga telefonitsi vestlema ning suhe hakkas arenema.

Miranda on mehe saavutuste üle väga uhke: «Ta on väga privaatne kutt ja väga müstiline. Ta elab hetkes ja seda suhtumist esindab ka tema bränd. Ma olen Evani ja tema saavutuste üle ääretult uhke.»