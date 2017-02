John Legend: sotsiaalmeedia võib hinge kahjustada

38-aastane laulja jagab hea meelega Twitteris oma mõtteid poliitilistel teemadel, kuid mõistab, et see toob kaasa kindla koguse negatiivsust.

«Sotsiaalmeedia võib hingele kahju teha, sest sa pead selle tõttu hakkama saama ka kindla koguse negatiivsusega,» ütles Legend.

«Kui sa mu poliitiliste vaadetega ei nõustu, siis parim viis mind armastada on mitte mind Twitteris jälgida. Ausalt. Sest ma räägin Twitteris kindlasti poliitikast, kuid minu muusikat saab nautida ka ilma minu Twitterit lugemata,» seletas ta.

Legend usub ka, et artistidel on maailmast globaalsem ja sallivam arusaam kui poliitikutel, kuna enamik loovinimesi on liberaalid.