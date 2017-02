Paljastavad pildid! 63-aastane Christie Brinkley murdis lubadust ja poseeris trikoos

63-aastane modell murdis nüüd lubadust ja naasis ajakirja külgedele musta trikood kandes.

«Minu esimene mõte oli: «Minu vanuses? Mitte mingil juhul!»,» rääkis Christie, mis emotsioonid teda valdasid, kui Sports Illustrated talle ettepaneku tegi.

«Kolmekümneselt olin veendunud, et ma ei poseeri enam kunagi trikoos. Kui see number välja tuleb, olen 63-aastane! Mõtlesin tõesti, et need ajad on möödas,» lisas ta.

Christie kõrval poseerivad tema 31-aastased tütred Alexa ja Sailor.

«Kuid kuna ma sain seda teha oma tüdrukutega, siis mõtlesin, et viimane kord veel!»

Vaata pilte Sports Illustratedi veebilehel.