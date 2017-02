Palju õnne! Madonna pere täienes kahe lapse võrra

Madonna eitas kõigest paari nädala eest, et ta planeerib lapsendamist ning väitis, et ta viibib Malawis vaid selleks, et oma fondi Raising Malawi tegevusele pilk peale visata ja Blantyre lastehaiglat külastada, vahendab perezhilton.com.

Kohtuametnik kinnitas nüüd, et Madonna sai loa adopteerida kaks tüdrukut, Stella ja Estheri.

Madonna lapsendas 2008. aastal samast riigist poja Davidi ja aasta hiljem tõi ta koju tütre Mercy Jamesi.

58-aastane lauljatar on ka 16-aastase Rocco Richie ja 20-aastase Lourdes Leoni ema.