Britney Spearsi õde nägi pealt, kuidas tema tütar ATVga vee alla lõksu jäi

Politsei andmetel tegid Jamie Lynn Spears ja tema abikaasa kõik endast oleneva, et tüdrukut vee alla jäänud sõidukist päästa, kirjutab TMZ.

Maddie sõitis pühapäeval kella kolme ajal oma Polarise ATVga, kui ta kuivenduskraavi vältides järsu manöövri tegi ja tema sõiduk tiiki ümber läks ja vee alla uppus.

Jamie Lynn ja Jamie Watson olid õnnetuse hetkel umbes saja meetri kaugusel ja nad jooksid kohale sekunditega, kuid turvavöö ja võrgu tõttu ei õnnestunud neil tüdrukut ATVst kätte saada.

Kiirabi saabus paari minutiga ning parameedikud päästsid Maddie vee alt.

Maddie viibib hetkel New Orleansis kriitilises, kuid stabiilses seisundis.

A photo posted by Jamie (@jamiewatson985) on Nov 24, 2016 at 11:48am PST

Need all the wishes and prayers for my niece pic.twitter.com/lTlVQmNEh5