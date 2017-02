Putin on valmis ameeriklaste vabandust ootama kuus aastat

USA meedia teatel nõudis Kreml esmaspäeval Foxilt ja O’ Reillylt ametlikku ja avalikku vabandust, kuid seda ei ole veel saadud.

Bill O'Reilly / wikipedia.org

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Putin on Foxi vabandust valmis ootama kuus aastat ehk aastani 2023.

«Oleme kannatlikud ja rahulikud ning paneme kirja, et ameeriklastel on aega 2023. aasta veebruarini,» teatas Peskov.

Väidetavalt selle ajani on Putin Venemaal võimul, olles Venemaa riigitüüri eesotsas olnud siis kokku üle kahe aastakümne.

Vene võimude teatel oli see Fox Newsi, mitte Venemaa «ämber» ja ameeriklaste jaoks oli selles õppetund, et nad valel ajal valesid sõnu ei kasutaks.

Bill O’Reilly teatel on ta valmis Venemaa ja Putini ees vabandama, kui selleks vajadus tekib.

O’Reilly esinese eile oma saates «The O’Reilly Factor», milles kasutas Putini kohta sõna «türann» ja selgitas, kuidas tema Moskva suhtumist näeb.

«Putini administratsioon nõuab, et mina tagasihoidlik ajakirjanik vabandaksin, et nimetasin vana Vladi tapjaks. Mul võtab selle seedimine aega, venelaste teatel on meil aega 2023.aastani,» lausus saatejuht.