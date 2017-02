Kuidas Donald Trump aitas Lena Dunhamil kaalust alla võtta

Dunham teatas presidendivalimise kampaania ajal, et kui Trump võidab, siis migreerub ta Kanadasse, kuid hiljem sõnas, et ta kodu on ikkagi USAs ja ta ei lahku, edastab The Telegraph.

Donald Trump / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

Dunham esines raadiokanali Sirius SM Radio saates, kus temalt küsiti, millist dieeti ta peab, et ta nii sale on.

«Kõik küsivad, kuidas ma kaalu kaotasin ja mida ma selleks tegin? Ise mitte midagi, küll aga aitas mind selles Donald Trump, kelle tõttu mul toit enam alla ei lähe,» teatas näitlejanna.

Seriaalist «Girls» tuntud Dunham pidi raadiosaates rääkima oma rollist selles seriaalis, kuid kiiresti läks jutt Trumpile.

«Trump nimetas mind B-klassi näitlejannaks, kuid see ei ole häiriv. Tegelikult naljakas, kuna Trumpi ei saa tõsiselt võtta, sest ta teeb suuri sõnu. Peame temasse suhtuma kui normaalsesse, kuid ta ei ole normaalne,» lausus Dunham.

Dunham selgitas ka seda, miks ta pärast Donald Trumpi presidendiks saamist Kanadasse ei kolinud, nagu ta lubas. Näitlejanna sõnul ei uskunud ta viimase hetkeni, et Trumpist saab president ning tal ei olnud siiski tahtmist lahkuda kallitest inimestest ja armsaks saanud asjadest.

«Arvasin, et Trumpi kandideerimine on nali, mis lõppeb katastroofiga, kuid nii nagu mina, nii ka paljud teised arvasid valesti. Nüüdsetel presidendivalimistel pidi kõige parem ja kvalifitseerunum kandidaat, kelleks oli Hillary Clinton, astuma turumüüja teelt. Selline oli olukord, kui võtta arvesse Trumpi suhtumist ja käitumist,» nentis Dunham.

Dunhami sõnul on tema jaoks ka positiivne pool – tänu vihale ja nördimusele, mida ta Trumpi vastu tunneb, kaotab ta kaalu.