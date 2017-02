Varjupaiga kass leidis tänu Endla teatri reklaamklipile kodu

Lõpuks tuli appi Pärnu Loomade Varjupaik, kes tõi klipi tegemiseks teatrisse noore musta emase kassi. Selle eest lähevad suured tänud Pärnu varjupaiga juhatajale Anneli Matsile ja administraator Elise Pildile.

Aga veelgi toredam on see, et klipi filmimise ajal otsustas lavastuse kunstnik Nele Sooväli kassi oma vanematele kingituseks viia. Seega leidis üks tore kiisu endale täna kodu.