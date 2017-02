Hanf Kungi räppar Kozinak võtab Beebilõusta teemal sõna: millal te viimati enda eluga hakkama saite?

«Nagu tavapärane sellise uudise puhul, kerkib arvamusliidreid pinnale nagu omal ajal laipasid Männiku karjääris. *Arvamusliidrid (edaspidi Igor Mangid) on eluspetsialistid, kellel on vastused kõikidele küsimustele ja teooriatele. Mis kõige tähtsam – nad on asjadega kordades paremini kursis, kui näiteks osalised ise. Ja oi kurjam kuidas internetis nahka tehakse,» rääkis Kozinak, et elukohtunikud ja analüütikud vallutavad tema arvutiekraani.

«Kõik on praegu nii hullud spetsialistid lahkama, miks Blõust seda tegi. Aga siis, kui on aeg oma enda elu analüüsida, teha järeldusi ja midagi õppida, upuvad kõik need netikommentaatorid omaenda kuses. Millal te viimati enda eluga hakkama saite? Millal te enda siseelu nii süvitsi analüüsisite? Ega vist ei kommenteeriks internetis nii palju, kui endal kõik ok oleks?» küsib räppar kohtumõistjate ja kommenteerijate käest.

Autoriõhtu restoranis Kolhethi: räpipunt Hanf Kung / Meisi Volt

«Kurb on, et peale Elbingu vahistamist kirjutas Delfi, kuidas Lõust on pidevalt seadusega pahuksis (sõidab 265 km/h mööda maanteed ja sõidab oma autosid puruks). Mida Delfi teadlikult ignoreerib, on fakt, et maantee, kus «arutult» kihutati, ei asu Eestis. Tõenäoliselt oli tegemist autobahniga,» küsib muusik, miks seda ignoreeriti. «Sest muidu poleks uudist. Nende moonutatud uudiste pinnal võib prokurörile tekkida soodne keskkond, mille ümber süüdistust üles ehitada. Ja taipohh, kui vaba riigi vabas ühiskonnas saab karistuse kujunemisel määravaks libauudised ja Beebilõusta muusika.»

A video posted by Beebilõust (@andruselbing) on Sep 19, 2016 at 1:48am PDT

Kenderi näol tehti ots lahti. «Ei tahaks näha, et Eestis saadakse suuremaid karistusi enda seisukohtade vaba väljendamise eest (Beebilõusta puhul tema muusika näol)! Minu poolt ainult head soovid ja ärme kaota lootust – Kõik väärivad uut võimalust. Tähtis pole see, mis me tegime eile,» teatab Kozinak, et määravaks muutub, mida homme tänaste kogemustega ette võtame.

Raamatu «Kuidas minust sai HAPKOMAH» esitlus, Kaur Kender ja Beebilõust / Viktor Burkivski

«Tupiktänava lapsed on meist kõik siin..»