Klubis Lekker: reedel teeb visiidi Tallinna ööellu Levon Vincent

Lekkeris plaate mängiv Vincent on olnud muusikaliselt aktiivne 2000ndate algusest ja oma leibelitega Novel Sound või Deconstruct ning lugudega nagu «Double Jointed Sex Freak», «Late Night Jam» või «Launch Ramp to the Sky» jätnud igavese jälje tänapäeva klubikultuuri.

2015. aastal andis ta välja oma esimese albumi. Seda deepi, meloodilist süntidepõhist techno-oopust nimetas mees ise «muusikaks, mis tehtud kõigile maailma inetutele pardipoegadele».

Kuigi Vincent lööb oma totaalse pühendumusega laineid peamiselt põrandaaluses tantsumuusikamaailmas, siis tema muusika ajalugu hõlmavad ja žanripiiridega mängivad DJ-setid annavad põhjust tantsima tulla ka nendel, kes nädalavahetuseti Panorama Bar’ist või fabricust ei pruugi unistada.