Hinnatud briti muusik ja laulukirjutaja Fink esineb sügisel Tallinnas

Fink, kodanikunimega Fin Greenall on Inglismaal Cornwallis sündinud ning praegu Berliinis ja Londonis resideeruv laulja, lugudekirjutaja, produtsent ja DJ. Fink on koostööd teinud nii kuulsa soulilalja John Legendiga kui varalahkunud Amy Winehouse’iga ning tema laulukirjutaja-võimeid on ülistanud teiste seas Ed Sheeran, Bon Iver ja legendaarne bassist Pino Palladino.

Fin Greenalli artistlik teekond sai alguse 1990ndatel aastate keskel, mil ilmavalgust nägid tema esimesed muusikalised katsetused koostöös ambienti produtsendi Hefneriga. Algusaegadel keskendus ta elektroonilisele muusikale, mängis plaate üle terve maailma, avaldas Ninja Tune’i alamleibli Ntune alt seiklusliku kõlaga sampletronica EP-d «Finkfunk» ja «Front Side Blunt Side» ning jõudis uuel aastatuhandel oma esimese kauamängivani «Fresh Produce».

2006. aastal viis Fink läbi stilistilise muutuse, võttes kätte kitarri ning salvestades oma teise albumi «Biscuits for Breakfast» koos trummari Tim Thorntoni ja bassisti Guy Whittakeriga. Järgmine album, Lamb’i mehe Andy Barlow produtseeeritud «Distance and Time» (2007), sisaldas Finki läbilöögisinglit «This Is the Thing», mis kõlas ka filmi «Dear John» heliribal. Järgneva albumi «Perfect Darkness» (2011) menu tekitas omakorda popimaailma suurnimede seas nõudluse Greenalli lugudekirjutamisoskuse järele. Koostööst John Legendiga on Fink võitnud kolm prestiižikat BMI lugudekirjutaja-auhinda, ka jõudis ta koos Amy Winehouse’iga kirjutada loo «Half Time», mis ilmus varalahkunud lauljatari postuumsel kogumikul «Lioness: Hidden Treasures».

2012. aastal esines Fink koos Amsterdami Kuningliku Concertgebouw orkestriga, mille tulemusena sündis ka majesteetlik kontsert-album «Fink Meets The Royal Concertgebouw Orchestra». Praegu avaldab Fink oma loomingut iseeenda plaadimärgi, Ninja Tune’i tütarleibli R'COUP'D Records, alt, mille alt ilmus ka tema seni edukaim, mitmeid Euroopa albumitabeleid vallutanud sooja pastoraalse helipildiga neobluusi album «Hard Believer» (2014).

Pärast vahepealset kõrvalprojekti «Fink’s Sunday Night Blues Club Vol. 1» avaldamist on Fin Greenall taas kokku saanud oma bändikaaslaste Thorntoni ja Whittakeriga, kellega koos ning mitmete erikülaliste abil on salvestatud uus stuudioalbum ja välja kuulutatud kontserttuur, mis jõuab sügisel ka Tallinna.

Lisateavet Finki uue albumi kohta avaldatakse järgnevate kuude jooksul.

Finki ja tema bändi kontsert Tallinnas Vaba Laval toimub 28. septembril 2017.

Kontserdi piletid on müügil Piletilevis alates 7. veebruarist. Esimesed 100 piletit maksavad 25 eurot, järgmised 30 eurot.