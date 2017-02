Natalie Imbruglia, kuulus poplauljanna ja maailma üks ilusamaid naisi, jõuab kevadel esimest korda Eestisse!

«Olen väga põnevil, sest seekord esinen väikestes saalides. Minule on alati meedinud väiksemate saalide intiimsem õhkkond. Soovin nende kontsertidega tänada fänne, kes on mind kuulanud läbi aastate,» ütleb Eestis juba paarkümmend aastat populaarne artist, kes kavatseb esitada laule läbi kogu pika karjääri, sealhulgas teha loomulikult kõiki enda maailmatuntud hitte.

Piletid tulevad müügile Piletilevis reede, 10. veebruari, hommikul.

Natalie Jane Imbruglia on Austraalias, Sidneys, sündinud poplaulja, laulukirjutaja, näitleja ja modell. Praegu elab ta juba pikemat Ühendkuningriikides.

Imbruglia kogus tuntust 1990. aastate alguses Austraalia kultussarjas "Naabrid". Hiljem ta mänginud mitmes kinofilmis, näiteks ühe peaosalisena spioonikomöödias "Johnny English".

Kolm aastat pärast "Naabrid" -sarjast lahkumist debüteeris Imbruglia lauljana, avaldades suureks rahvusvaheliseks hitiks saanud loo "Torn". Tema debüütalbumit "Left Of The Middle" (1997) müüdi maailmas enam kui 7 miljonit eksemplari, kokku on ta plaate alates 1997. aastast müüdud üle 10 miljoni.

Aastail 2002–2006 oli ta L'Oreali reklaaminägu. Ta on aktiivselt tegelenud ka heategevusega, peamiselt vähivastase võitluse rindel.

Imbruglialt on ilmunud viis stuudioalbumit, millest viimane, «Male» (2015), on suurepärane kaverite kollektsioon, ta esitab enda lemmikmeesartistide loomingut.