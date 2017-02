Melania Trump andis Daily Maili väljaandjad kohtusse

Esileedi advokaatide sõnul kahjustas see väide proua Trumpi mainet, edastab The Telegraph.

Melania Trumpi hagis seisab, et ta on endine professionaalne modell, kellel on seljataga edukas karjäär, olles samas nüüd edukas ärinaine ja maailmas üks fotografeeritumaid inimesi ning tema nimega on seotud paljud tooted. Selle tõttu on kõmuväljaanne temast kui prostituudist kirjutades tekitanud mainekahju, mille eest soovib kohtu kaudu saada 150 miljonit dollarit.

Juba varem andis proua Trump Mail Media Inc firma kohtusse Marylandis, kuid siis otsustas kohtunik, et väljaandes avaldatut ei võeta seal arutamisele.

Nüüd esitas ta samasuguse hagi nimetatud firma, kuid ka blogija Webster Tarpley vastu New Yorgis.