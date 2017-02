Disco Tallinn peab pidu, erikülaliseks New Yorgi ööklubide kroonimata kuningas DJ Nicky Siano!

Juba aastal 1973 New Yorgis oma klubi «The Gallery» asutanud Nicky tõusis kiiresti üheks ajastu hinnatumaks DJ´ks, keda käisid kuulamas nii noor Frankie Knuckles kui ka Larry Levan.

Nicky oli siis vaid 17, aga juba saatsid teda mitmed skandaalid ja tema klubiõhtud olid alati äärmiselt rajud. Kui Steve Rubell veidi hiljem avas kuulsa «Studio 54», valis ta just Nicky üheks selle resident-DJ´ks.

Taaskord sattus mees aga skandaalidesse ning mõne aja pärast vallandati. Siiski on Nicky´t läbi aastakümnete peetud üheks olulisemaks niiditõmbajaks New Yorgi klubimaastikul ning ta on risti ja põiki läbi tuuritanud kogu planeedi.

Lisaks «The master of disco soul» Nicky Siano´le esinevad seekordsel peol ka filmimees-DJ Rain Tolk ning residendid Widenski ja Tom Lilienthal. Nagu 1970´date pidudele tihti kohane oli, mattub ka teater NO99 kohvik laupäeval suure hunniku õhupallide sisse.

Piletid on eelmüügis hinnaga 8 eurot Piletimaailmas ja NO99 kassas. Kohapealt, vaid sularaha eest ostes on pileti hind 10 eurot.

Uksed avatakse laupäeval, 11. veebruaril kell 22.00.