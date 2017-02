Lindexi moekampaaniad lähevad üha revolutsioonilisemaks!

Varasemate aastate Bra-volutioni kampaaniate osalejaid kutsuti nüüdki sellest osa võtma ning kuus finalisti võisid endaga kaasa võtta ühe lähedase sõbra ja olla ühe päeva modellid. Kampaania tähistab seda, mis on nende suhetes jõudu andev ja tuju tõstev.

«Ta on mu imeline ema. Ta on elus näinud nii mõndagi, kuid sellest hoolimata hoiab selja sirge ja pea püsti. Ma olen nii uhke, et olen tema tütar. Selles kampaanias osalemisega soovin talle näidata, kui väga ma teda hindan, ning tahan, et ta tunneks end kaunina, sest ta ju on seda,» räägib Rikke Karlsveen Norrast.

Bra-volutioni kampaania näitab, et Lindex pakub eri tüüpi istuvusega pesu kõigile naistele.

See on midagi, mida kliendid on väga hinnanud, leides nüüd endale kerge vaevaga suurepäraselt istuva pesu. Huvi selle aasta kampaanias osalemise vastu oli suur. Modellid on pärit Rootsist, Norrast, Soomest ja Leedust.

«Bra-volutioni kampaania innustas mind esile tooma enda parimaid omadusi. Sellepärast tahtsingi nüüd tulla tagasi ja jagada seda kogemust oma väikese õega. See ettevõtmine avaldab kahtlemata head mõju ning aitab tal sirguda tugevaks ja enesekindlaks naiseks,» ütleb Monika Zilenaite Leedust.

Kevadine pesukollektsioon on pastelsetes toonides, sekka veidikene halli. Pehmest kangast valmistatud romantiline ja naiselik kollektsioon.

Bra-volution ning ülejäänud kevadkollektsioon tulevad müügile kõigis Lindexi kauplustes ja veebilehel www.lindex.com 9. veebruaril.