Vene miljonär plaanib Vaikse ookeani saartel luua uue Romanovite impeeriumi

Kiribati kaalub Bakovi pakkumist, kuna venelane on nõus sinna investeerima miljoneid dollareid, mis aitab piirkonna majandust turgutada ja annab uusi töökohti, edastab The Guardian.

Kiribati üks saartest / Richard Vogel/AP/Scanpix

Venemaal 1917. aastal toimunud revolutsioon kukutas tsaarivõimu ning Vene viimane tsaar Nikolai II ja ta ta pere lasti bolševike poolt Jekaterinburgis maha.

Nikolai II ja ta naine Aleksandra / Royalty/Scanpix

Bakov ei ole küll Romanovite dünastia, mis oli Venemaal võimul 300 aastat, järeltulija, kuid ta eesmärgiks on kuskil luua «uus Venemaa, millel on oma tsaar».

Venemaa viimane tsaar Nikolai II / Kondratyuk Alexander/ITAR-TASS/Scanpix

Venelasest ärimehele jäid silma kolm Kiribati saarestikku kuuluvat saart, Malden, Starbuck ja Millennium, kuhu ta tahab ehitada kõik vajalikud hooned ja infrastruktuuri.

«Huvitusime Kiribatist, kuna seal on suurepärane kliima, palju vaba ruumi ehitisteks ja vähe elanikke, kes samas on meie investeeringust huvitatud,» teatas Bakov.

Anton Bakov / Karpov Sergei/ITAR-TASS/Scanpix

Bakovi poeg Mihhail pöördus Kiribati valitsuse poole palvega anda kolm asustamata saart rendile juba 2015. aastal.

Bakov kohtus Kiribati presidendi Taneti Mamauga selle aasta alguses ja nad külastasid koos valitsusliikmetega kolme nimetatud saart. President peaks saarte rendile andmise otsuse langetama selle kuu lõpul.

«Meie eesmärgiks on rajada sinna kõik vajalik elamiseks, kaasa arvatud lennujaam ja sadam, haiglad, koolid, kontori- ja eluhooned, kuid ka ökohotellid ja kalakasvandused. Lisaks tegeleme troopiliste taimede kasvatamisega ja rajame Vene impeeriumi ülikooli,» teatas venelane.

Kolme saare arendamine võtab aega 10 – 15 aastat ning sinna võetakse tööle umbes 1000 kiribatilast. Lisaks Bakovi investeeringule teeb omapoolse investeeringu ka Kiribati valitsus, mis esimeses etapis on umbes 120 miljonit dollarit.

Bakovi sõnul ei pruugi Kiribati soe ekvatoriaalne kliima paljudele venelastele sobida ja selle tõttu ei tule nad sinna alaliselt elama, küll aga kindlasti hea meelega turistidena puhkama. Samas on oodatud nende vene ärimeeste investeeringud, kes on saarte arnedamisse nõus invetseerima.

Puudub info, kas Anton Bakovist saab kohalik tsaar, kes peab end kuulsa Romanovite dünastia liikmetega võrdseks.

Anton Bakov / Karpov Sergei/ITAR-TASS/Scanpix

Kiribati valitsuse nõuniku Emil Schultzi sõnul ohustab kogu Kiribatit, kaasa arvatud saari, millest venelane huvitatud on, kliimamuutuse tõttu vee alla jäämine.

«Bakovi investeering on teretulnud, kuid see võib saada tagasilöögi, kuna saared asuvad suurematest linnadest ja asulatest väga kaugel ja nende arendamine võib minna maksma arvatust rohkem. Kiribati ei ole rikas riik ja ootab sellist investeeringut, kuid tuleb kaaluda kõiki poolt ja vastu argumente, samas ka seda, kuidas arendamine mõjutab looduskeskkonda, mis on seni olnud puutumatu,» teatas nõunik.

Romanovite dünastia oli Venemaal võimul 1613 – 1917. Esimene selle dünastia tsaar oli Mihhail I Fjodorovitš Romanov, kes valiti 16. veebruaril 1613 kogu Venemaa valitsejaks, ta oli vaid 16-aastane. 18. sajandil liitus Romanovitega Saksa Holstein-Gottorpi liin.

Romanovite dünastiasse kuulusid Peeter I, Katariina I ja Katariina II ning Nikolai II.