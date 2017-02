Äge! H&M uus kollektsioon on tehtud jäätmetest

Lisaks naistekollektsioonile ja meeste-esemetele hõlmab kollektsioon esmakordselt ka lasterõivaid ning maheõlidest valmistatud «Conscious Exclusive» lõhnaõlisid.

Kollektsioon jõuab 20. aprillil müügile umbes 160 kauplusesse üle kogu maailma, sealhulgas Tallinnas Postimaja H&Mi kauplusesse ja e-poodi.

Selle aasta «Conscious Exclusive» kollektsiooni täheks on supermodell ja filantroop Natalia Vodianova, kellele see on esimene H&Mi kampaania.

«Tunnen uhkust H&Mi «Conscious Exclusive» kampaanias osalemise üle. On suurepärane näha kollektsioonis esindatud kestlike kangaste valdkonnas tehtud edusamme. See näitab teed kogu moetööstusele jätkusuutlikuma tuleviku suunas,» räägib Vodianova.

«Conscious Exclusive» kollektsioon koosneb imekaunitest esemetest, mis on ideaalsed uue hooaja tähistamiseks.

Iga ese illustreerib võimalusi, kuidas saavutada jätkusuutlike materjalidega stiilseim tulemus. Võtme-esemeks on BIONIC®-polüestrist õhuline kahvaturoosa plisseekleit.

«H&Mi disainimeeskonna jaoks pakkus selle aasta «Conscious Exclusive» kollektsioon võimalust unistada ja luua esemeid, mis on nii omapärased kui ka kaunid. Saame demonstreerida, mida on võimalik luua jätkusuutlikest materjalidest. Näitena saan tuua BIONIC®-polüestrist valmistatud õrna plisseekleidi,» räägib H&Mi peadisainer ja loovdirektor Pernilla Wohlfahrt.

«Conscious Exclusive» kollektsioonil on innustaja roll H&Mi liikumises jätkusuutlikuma moetuleviku suunas.

Tänapäeval on kogu H&Mi pakutavast valikust 20% valmistatud kestlikest materjalidest (2015) ja eesmärk on nende osakaalu igal aastal kasvatada. H&M on maailma üks suurimaid taaskasutatud polüestri kasutajaid ja mahepuuvilla ostjaid. 2020. aastaks seatud eesmärgi kohaselt saab 100% kasutatud puuvillast olema jätkusuutlik. Kõik see on osa H&Mi püüdlusest teha kestlik ja kvaliteetne mood kättesaadavaks võimalikult paljudele inimestele.