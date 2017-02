Legendaarne: Beebilõusta eesmärgiks oli lõpetada vanglas, sest tal sai kõrini

"Ta on puhtatõuline ja tõetruu: artist, kunstnik, räppar, vang, kaabakas, luuletaja, hull, tätoveerija, joodik, hurmur, narkar," kirjutab Legendaarne, et Beebilõust räpib ja elab südamega – ta on Joe Blow!

"Eesti Politsei sai ta kätte. Ta on kaheks kuuks vahi alla võetud ja ootab kohtukulli vankumatut otsust. Ta on jälle vanglas ja 100 protsenti oma koha välja teeninud. Andrus Elbing a.k.a Beebilõust ärkas eelmise laupäeva hommikul üles, läks iseendaga konflikti ja vihastas. Protesti märgiks manustas kõiki mürke, mida meil väikestes kilekottides ja 0,75 liitristes pudelites saada on. Vandus kättemaksu. Võttis kaabu ja oma “mõõga”, lootes sitast läbi raiuda ning marssis Koplis bussi peale," vahendab sait, et kõik, mis juhtus hiljem, on tänaseks kõigile teada: Lõust pani toime kuriteo!

"Tema eesmärgiks oli lõpetada vanglas, sest tal sai kõrini. Kõike oli üheks momendiks liiga palju. “MA TEILE NÄITAN!” Nägimegi. Iiri viski, mees, Iiri viski."

Beebilõusta kuritegu aga on plaadifirmal hea kasutada ära reklaamiks, et paremini müüa tema digialbumit, samal ajal, kui mees vangis istub.

"Eelmisel nädalal arutasime omavahel kuidas paremini digitaalselt välja anda Beebilõusta kolm albumit – “32 Kuupi”, “Valge Lipp” & “Must Lipp”. Otsustasime, et rahvas saab ise valida, kas maksab albumi eest ühe euro, kaks või kümme tuhat. Mõtlesime plaane, kuidas seda aktsiooni reklaamida. Beebilõust tegi laupäeval promo meie eest ära," leiab Legendaarne.

