Sünnipäevalaps Kerli Kõiv: valetasin kõikidele oma vanuse kohta

"Ma sain just 30aastaseks! Rääkisin just oma sõpradele, kuidas ma olen mitu aastat ringi kõndinud ning valetanud oma vanuse kohta ja öelnud kõigile, et ma juba olen 30aastane. Sest aastad ja kogemused juhivad lugupidamist ning see on see, millest ma tegelikult hoolin. Lugupidamine inimeste vahel," kirjutas lauljanna fännidele, et armastab neid väga.

Kerli Kõiv kostitas Instagrami fänne ka vahva tähistamise liikuva pildiga, kus ta tordi juures käsi kokku lööb.

Palju õnne ja jaksu ka Elu24 tiimi poolt!