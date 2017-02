Peagi Tallinnas esineva Bastille’i liikmeid saab näha “Game of Thronesi” uues hooajas

Populaarse “Game of Thronesi” seitsmenda hooaja filmimine on jõudnud lõpusirgele ning spekuleeritake, et sarja finaalosas astuvad kõrvaltegelastena üles ansambli Bastille liikmed. Väikese vihje andis oma austajatele mõned nädalad tagasi ajakirjas Vogue bändi laulja Dan Smith: “Meile meeldib võtta osa uutest seiklustest. Meil avanes võimalus minna “Game of Thronesi” võttele ja see saab olema pöörane.” Erinevate allikate väitel on meestel ülesanne võidelda teisel pool müüri asuvatel jäistel aladel “metslaste” poolel.

Miljonite lemmiku hittsarja ja sama paljude fännidega ansambli tee on ka varem ristunud. Kaks aastat tagasi avaldatud muusikavideos “Oblivion” osales “Game of Thronesi” armastatud Sansa Stark ehk näitleja Sophie Turner.

Sarjas on ka varem osalenud populaarsed Euroopa muusikud. Nende seas Sigur Rós, Coldplay trummar Will Champion ja Islandilt päris ansambel Of Monsters and Men.

Kuigi “Game of Thronesi” seitsmenda hooaja alguseni on veel kuid aega, siis Bastille'i õnnestub Eestis näha juba kuu pärast. Kuuendal märtsil esineb bänd oma uue ja Briti muusikaedetabeli esimesel kohal asunud albumi “Wild World” turneega Tallinnas Saku Suurhallis. Piletid on müügil Piletilevi müügipunktides.