Margus Vaher: võileivast, suuseksist ja vaikusest võib ajapikku väheseks jääda

Vaher kirjutab oma blogis «Mis tegelikult loeb?», et inimesed tahavad pidevalt paremat tööd, seksikamat naist, hoolitsevamat meest, suuremat maja ja coolimat autot, kuid temale tundub see totaalne nonsenss.

«Naised otsivad enda ellu unistuste meest ja mehedki soovivad enda kõrvale muusat. Kedagi, keda armastada ja kelle armastusel lasta end sisemiselt paitada. Aga fakk, tundub, et Unistuste Robertosid on vähem kui naisi, kes tahaks neile küüned sisse lüüa, ja Liis Lemsalusid ka Maarjamaal ainult üks, last time I checked,» märgib Vaher.

«Aga muidu - what seems to be the problem? Naised, kes oma printsi otsivad, millal Sa viimati ennast kõrvalt vaatasid ja esitasid endale küsimuse, kas Sa ise annad printsessi möödu välja? Võileivast, suuseksist ja vaikusest võib ajapikku väheseks jääda. Pärast seksi võiks ka naisega millestki rääkida olla. Ja mehed, heast töökohast, kiirest autost ja Armani särgist võib väheseks jääda, et väärt naisele muljet avaldada!» nendib ta.

