Trump kaotas olulise toetaja! Kanye kustutas Twitterist kõik viited presidendile

TMZ andmetel on põhjuseks see, et Kanye pole rahul presidendi ettevõtmistega tema esimestel ametinädalatel.

Vahetult pärast valimisi kohtus Kanye Trumpiga New Yorgis ja oli igati positiivselt meelestatud. «Peame presidendiga otse suhtlema, kui soovime muutust,» ütles ta detsembris. Kanye avaldas arvamust, et ta suudaks Trumpi mõjutada mitmetel teemadel, mille hulgas on näiteks kiusamine, õpetajate toetamine ja õppekavade kaasajastamine.

Allikate sõnul otsustas Kanye täiesti isiklikult säutsud eemaldada, kuna ta suhtub kriitiliselt Trumpi «moslemikeeldu» ja muudesse otsustesse.