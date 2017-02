Skandaalne ärimees: mind tahetakse tappa!

Napa väitis, et ta on langenud organiseeritud väljapressimise ohvriks. Mehe korteri aknad on kividega sisse visatud ning äärmiselt õõvastav on mehe väide, et teda üritati keset Tallinna kesklinna mõrvata!

See kõik olevat seetõttu, et ta üritas aasta tagasi siseneda Eesti Gaasi turule. Ärimees räägib, et väljapressimisse on kaasatud koguni ETV saade «Pealtnägija». Kuidas kommenteerib asja aga «Pealtnägija» saatejuht Mihkel Kärmas?

Asja uurides selgub, et kurikael, kes meest väidetavalt terroriseerib, on tuntud võlakütt Ants Päär, kes kõike eitab.

Tagatipuks tuleb võlakütt Ants Päär välja väitega, et Martin Napa tellis ta palgamõrva!

«Kuuuurija» üritab leida tõde – kas tuntud ärimehe Martin Napa elu on tõesti ohus?