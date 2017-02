Inga Lunge: ma arvan, et kõik on kriitikale tundlikud

«Ma arvan, et kõik on kriitikale tundlikud. Isegi, kui keegi lükkab kukla kangeks ja ütleb, et mulle see korda ei lähe, mis kusagil räägitakse. Eks ikka läheb,» tunnistas Lunge.

«See oleneb vist pigem sellest, mis seisus ma ise olen. Kui ma olen rõõmus ja tugev ja kõik on väga hästi, siis ma võin öelda, et hah!, rääkige, mis tahate. Samas, kui ise oled natuke kurvemas meeleolus, siis selge see, et läheb korda.»

Inga rõhutas, et enda südamehääle kuulamine on kõige õigem indikaator elus.

«Seda tuleks jälgida ja kui mingi asi on see, kus on ebamugav ujuda, siis tasub vaadata, et mis seal see ebamugavus on ja saad aru, et tegelikult on kõik võimalik,» ütles ta.