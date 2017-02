Marilyn Kerro tulekuke aasta kristallisoovitus: selline kooslus hoiab meeled erksad, mõtted selged

«Tulekuke aastal aseta kodus fluoriit, punane jaspis ja karneool sinna, kus sa kõige enam aega veedad,» kirjutab Marilyn Kerro sotsiaalmeedias, et selline kristallikooslus hoiab meeled erksad, mõtted selged, balanseerib keha energiad ja täidabm täiustab positiivsusega olemise.

«Lisasin siia karneooli, sest see võimendab teiste kristallide toimeid ning lisaks ka puhastab mineraale,» teatab staar, et selline kooslus on ka Meccas saadaval.

«Palju head teile ja kannatlikku meelt soovin kukeaastal. Mõelge enne mitu korda, kui tahate öelda välja sõnu! Õppige andestama ja kuulama rohkem,» annab nii Eestis kui Venemaal kuulsaks saanud selgeltnägija viimased soovitused oma fännidele.