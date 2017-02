Video! 16-aastane soome poiss kuulutati Aasta Homoks!

Iga-aastane geiajakirja QX auhinnatseremoonia «Aasta homo, bi või trans» toimus Helsingi Savoy teatris möödunud nädalal.

Noormees on oma kapist välja tuleku avaldanud ka Youtube’is, pealkirja all «Olen homo».

16-aastane Aasta Homo, Tuure Boelius: Oh my God, selle väljaütlemine, et olen homo tundub ühteaegu nii imeliku, kui ka vabastavana! Ma ei pea enam midagi peitma.

See oli umbes aasta tagasi, kui hakkasin tõsisemalt mõtlema, kas mulle meeldivad poisid või tüdrukud... Aga kui aus olla, siis olen teadnud seda kogu aeg, et olen tegelikult homo.

Miks poiss otsustas oma seksuaalsusest rääkida läbi Youtube`i?

Tuure: Kui te lähete minu Youtube`i või Instagrami kontole ja loete neid kommentaare, siis enamus neist on: «Vitun homo!», «Väkk, sa ajad oksele, vastik homo!», «Tule kapist välja idioot...», «Homod tuleb tappa!»...

See on kõik nii õudne ja tõeliselt homofoobne... Ja kõigest sellest on mulle jäänud sita maitse suhu. Ja peale sellist poriloopimist ei julgeks ju keegi tunnistada, et on tegelikult homo. Selge see, et sind hakatakse veel rohkem vihkama. Aga mina otsustasin astuda selle julge sammu ja tegin Youtube`i video.

Kui ma tunnistasin, et olen homo, mu lähedastele sõpradele, oma perele, sugulastele ja nüüd ka Youtube`is, siis see fiiling, mis mul tuli..., see vabanemise tunne..., see et ma ei pea enam teesklema, et ma pole hetero... See tunne oli kirjeldamatu! Ma ei leia enam ühtegi põhjust, miks peaksin teesklema kedagi, kes ma pole.

Ja kõige olulisem on see, et ma tõesti kartsin varem avalikult tunnistada, et olen homo. Aga mitte keegi pole mind peale selle välja ütlemist hukka mõistnud. Kõik on suhtunud ülestunnistusse rahulikult ja see on fantastiline!

Tänaseks on vaadatud videot üle 300 000 tuhande korra.

Poisile andis ihaldusväärse auhinna üle Helsingi luterlik piiskop Irja Askola. «Nüüdsest võite mind kutsuda härra Aasta Homoks! Supersuur aitäh kõigile hääletajatele! Mina võitsin!» kirjutab õnnelik poiss sotsiaalmeedias.

Vaata sinagi seda imearmsat videot!