Video: Coca-Cola mitmekeelne reklaam ärritab paremäärmuslasi

Videol on näha erinevaid USA paiku ja erineva päritoluga inimesi, samas pärast Donald Trumpi võimule saamist on USA siseolukord muutunud pingelisemaks.

Trumpi migratsioonipoliitika on tekitanud proteste nii USAs kui välisriikides, sest tema otsuse kohaselt ei saa USAsse 90 päeva jooksul sisse sõita seitsme moslemienamusega Lähis-Ida ja Aafrika riigi kodanikud. Samuti ei võta USA enam vastu Süüria sõjapõgenikke, kuna Trumpi käsul põgenikeprogrammid peatati.

Trump käis juba valimiskampaania ajal välja idee, et kõik USA moslemid peaksid end politseijaoskondades registreerima, kriitikute sõnul meenutab see natsiaega, mil juudid pidid end registreerima.

Nimetatud Coca-Cola reklaam ei ole uus, sest see pärineb 2014. aastast, mil seda näidati esmakordselt Superbowlil, kuid see on Trumpi sissesõidukeelu tõttu uuesti päevakorral, ärritades paremäärmuslasi, kelle arvates tuleks USAd moslemite eest kaitsta.

Paremäärmuslaste arvates on kõik araabia keelt kõnelevad isikud, kes elavad USAs, potentsiaalsed terroristid.

Mitmed ameeriklased tänasid Coca-Colat selle reklaami eest, kuna see väljendab hästi, milline on USA tegelikult ehk see on paljude kultuuride kooseksisteerimine, ühiseks nimetajaks on, et nende kultuuride esindajad on ameeriklased.