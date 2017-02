Video: Kreml vihastas Fox Newsi peale, kuna Putinit nimetati tapjaks

Kreml ootab nüüd Fox Newsilt ametlikku ja avalikku vabandust, edastab iltalehti.fi.

Fox News intervjueeris möödunud nädalalõpul USA presidenti Donald Trumpi, kuid juttu oli ka Venemaa presidendist Vladimir Putinist, keda intervjueerija ja saatejuht Bill O’Reilly nimetas tapjaks.

Donald Trump / Susan Walsh/AP/scanpix

Vladimir Putin / Alexei Druzhinin/Alexei Druzhinin/TASS/Scanpix

O’Reilly uuris Trumpilt, et miks ta hindab Putinit, teades et Putini hingel on nii mõndagi kuritegelikku ja ta on tapja. Samas satejuht ei täpsustanud, keda või mida Putin on tapnud.

Bill O'Reilly / /©The Image Works / TopFoto/Scanpix

«Meie jaoks on Fox News saates kasutatud sõnad Putini kohta solvavad ja selle tõttu ootame sellelt mainekalt kanalilt vabandamist,» sõnas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Peskov teatas samas, et Venemaa ei ole Trumpiga samal arvamusel Iraani suhtes, sest Venemaa ei pea Iraani terroristlikuks riigiks.

Peskov jätkas, et kuigi Venemaal ja USAs on eriarvamusi, ei takista see konstruktiivseid suhteid loomast.