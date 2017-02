Video! Suured sõbrad Kender ja Beebilõust kulutavad võidu kohtumaja treppe

Kohtuistungil olid kohal ka Kenderi sõbrad ja fännid. Teiste seas ka kirjanikud Olavi Ruitlane ja Siim Nurklik ning fännitar Mai Angerjärv.

Kenderi kohtuprotsess algas möödunud aasta 2. mail. Kender ütles istungi eel Postimehele, et ta arvab jätkuvalt, et tema kirjandusteose «Untitled 12» juures on ainus kriminaalne asi prokuröride tegevus.

Kenderi kaitsja, vandeadvokaat Paul Keres lausus, et nende kaitsetaktika tuginebki sellele, et Kender ei ole ühtegi kuritegu toime pannud. «See, mis ta kirjutas, ei ole pornograafia,» märkis kaitsja.

Kohtulik ekspertiis Kenderit süüdimatuks ei tunnistanud ning süüdimõistmise korral tuleb tal karistus kanda.

Karistusseadustik näeb lasteporno valmistamise või selle võimaldamise eest kohtus süüdimõistmisel ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Kohtuasja menetlus jätkub 22. märtsil ja istung on kinnine kuni kohtuvaidluse alguseni.

Vaata pilte ja videot!