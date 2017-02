Räppar Azma: kui joomamaraton käib, siis Beebilõusta tegu ei ole üllatav

Kodumaine räpimaastik elab hetkel kaasa Beebilõustale, kodanikunimega Andrus Elbingule, üritas laupäeval matšeete abil poodi röövida. Asja on kommenteerinud nii tema sõber Kaur Kender, kui räppar Arop, kes kostis, et loodab, et mees saab oma deemonitest võitu.