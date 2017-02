Otseülekanne: Jaagup Kreemi ja Taavi Langi heategevuskontsert

Viljandi Lennukitehase bändiruum on juba kaks aastat aktiivselt kasutuses olnud ning sealsetes ruumides on lugematuid tunde proove teinud bändid nagu, Lights on the Ceiling, Fuqtual, Emerald, Svjata Vatra, Sent from Viljandi, Ööviiul, Angus, Ol'Mill, Rituaal, Rockhouse jne, kirjeldab kontserdi Facebooki leht.

«Aeg on bändiruumile midagi tagasi anda ja seetõttu ongi noorte algatusel korraldatav üritus heategevuslik ning kõik tulud lähevad bändiruumi tehnika soetamiseks,» teatasid korraldajad.

Kontsert algab kell 19. Eelmüügist saab pileteid osta Sakala keskusest hinnaga 6 eurot, kohapeal maksab pilet 8 eurot.