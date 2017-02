Kümme USA kuulsat räpparit, kes valisid kuritegeliku tee

Shakur oli kohtu ees ka 1994. aastal, mil kohus määras talle karistuse, millest ta oli neli kuud vanglas, kuid sai veel viie aasta pikkuse tingimisi vangistuse. Kriitikute sõnul viisid ta vägivaldsed palad tegeliku kuriteoni, kuid ta fännid arvasid, et ta lavastati süüdi. Shakuri mainet on kahjustanud kohtu alla andmised ja vanglakaristused.

Tupac Shakur suri tulistamisintsidendi tagajärjel 13. septembril 1996 Las Vegases, olles 25-aastane.

Fat Joe pandi trellide taha mitte vägivalla, vaid maksupettuse eest

Fat Joe / EDUARDO MUNOZ/REUTERS/Scanpix

New Yorgi legendaarne räppar Fat Joe ei pääsenud samuti kohtust ja vanglast. Politsei arreteris ta 1998. aastal, teda süüdistati relvastatud röövis. Tema ja ta kaalsane, räppar Big Pun peksid meest pesapallikurikaga ja röövisid temalt kalli kullast kaelaketi. Ta sai selle eest lühiajalise vanglakaristuse.

Veel üks intsident leidis aset 2002. aastal, mil Fat Joe sattus kaklusse New Yorgi BB King’s klubis, kuid siis pääses ta süüdistusest ja vangistusest.

2012. aasta detsembris mõistis kohus selle räppari süüdi maksupettuses, mille ta pani toime ajavahemikul 2007 – 2010 ja ta veetis selle tõttu neli kuud trellide taga.

Chief Keef, kes pääses üsna kergelt

Chief Keef / wikipedia.org

Chicago päritolu räppar Chief Keef alustas kuritegelikku elu üsan vara, olles vaid 16-aastane. Selles vanuses tekkis tal politseiga tulevahetus ja ta põgenes politsei eest, jõudes lõpuks noortevanglasse.

Kohus karistas noort räpparit veel sellega, et tema ametlikuks hooldajaks sai ta vanaema, kelle juures ta elama pidi.

Kuid täiskasvanuks saades jätkas räppar kuritegelikku elulaadi. 2013. aastal oli ta 60 päeva vanglas, kuna rikkus tingimisi karistamise reegleid. Kriitikute arvates oleks räpparil aeg kuritegevus selajataha jätta ja muusikukarjäärile pühenduda, kuna ta on üsna andekas.

Lil Kim, kes valetas kohtule

Lil Kim / GUS RUELAS/REUTERS/Scanpix

Räppar Lil Kim oleks võinud kuritegelikust seisukohast unustusse jääda, kuid ka tema ei pääsenud kohtust ja vanglast.

Ta oli lihtsalt valel ajal vales kohas ja tegeles vale asjaga. 2001. aastal sattus ta New Yorgi populaarse raadiojaama New York City radio juures sõnasõtta teise räppari Capone-N-Noreagaga, toimus tulistamine, kuid Kimile ei esitatud süüdistust. Küll aga mõisteti ta süüdi 2005. aastal, mil ta kohtule valetas, et ta kaks sõpra ei olnud Capone-N-Noreagaga juhtumiga seotud. Samas sõbrad tunnistasid üles, et nad olid juhtumi ajal New Yorgis kohal ja osalesid selles. Kohus määras räpparile ühe aasta pikkuse vangistuse.Moraal, kohtule ei tasu valetada.

Meek Mill, kellele kohus langetas naljaka karistuse

Meek Mill / Scanpix

Meek Mill on tegelenud räpiga alates 2003. aastast, ta saavutas kuulsuse 2008, kuid ka temal on ette näidata ühteteist kuritegelikku. 2008. aastal anti ta kohtu alla narkootikumide ja relva omamise tõttu. Meek Mill veetis kuus kuud trellide taga ja tal on seni 2008. aastast pärit tingimisi karistus, kuid hoolimata sellest jätkas ta kuritegevusega.