Elu24 loosib! Võida fännipilet legendaarse Status Quo kontserdile

Nordea Kontserdimajas esinev Status Quo väisas viimati Eestit kümme aastat tagasi esinedes Haapsalus 10 000-pealisele publikule. Rokklegend on karismaatilise artistina ja kümnete hittlugudega üks enim nõutud live-bände.

«The Last Night Of The Electrics» tuur paneb punkti rokkansambli elektrikitarridega kontsertide ajastule. Bänd ise on öelnud, et kui nad veel esinevad, siis ainult lihtsamas akustilises versioonis. Eestisse võetakse kaasa kogu heli- ja valguspark, millega üle Euroopa tuuritatakse.

