Video: Simple Session 2017 võitja Garrett Reynolds: alustasin sõitmist, kui olin kümnene ja algus oli minu jaoks väga raske

BMX-rattur Garrett Reynolds X-mängude kuldmedaliga.

Kahekordne Simple Sessioni võitja ning 8-kordne X-Mängude kullavõitja Garrett Reynolds USAst: Olen olnud BMXi sõitnud umbes 15 aastat ja iga võit on olnud minu jaoks väga oluline. Õnneks pole mul olnud palju vigastusi, sest see milles mina võistlen on pigem tehnile osa. Võin sõita nii betooni, kui ka muru peal, ainuke mis mulle ei meeldi on lume peal sõitmine. Võrreldes rulatamiseg on BMX palju põnevam, sest sa ei vaja perfektset kohta, kus trikidada. Võid seda teha kus iganes. Ja see meeldib mulle kõige enam.

Alustasin sõitmist, kui olin kümnene ja algus oli minu jaoks väga raske. Samas oli sellest nii vaimustuses, et ei suutnud peale kooli muule mõeldagi, kui ainult sõitmisele.

