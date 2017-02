Video! Võimsa häälega Lady Gaga Super Bowli show pakkus võimsat vaatepilti

Võimsa häälega lauljanna Lady Gaga alustas oma esinemist katusel, juhatades looga «God Bless America» sisse oma esinemise. Seejärel hüppas naine lavale ning jätkas leekide taustal kuulsate lugudega «This Land is Your Land», «Poker Face», «Born this Way», «Telephone», «Just Dance», «Million Reasons» ja «Bad Romance».

