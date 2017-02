ISSi astronaudid leidsid USAst suure «malelaua»

Nüüd äratas tähelepanu astronautide foto hiiglaslikust «malelauast», mis asub USA territooriumil, edastab Live Science.

Tegemist ei ole siiski malelauaga, vaid USAs Idaho osariigis asuvate aladega, mis on neljakandilised ning kus on mets kas alles või kus on see maha võetud.

Heledad ruudud on alad, kus mets on langetatud ja maapinnale on langenud lund, tumedatel ruutudel on mets alles ja selle tõttu on need rohekad.

NASA andmetel ulatub see ruudustik tagasi 19. sajandisse, mil USA valitsus müüs seal 2,6-ruutkilomeetriseid maatükke Northern Pacific Railway firmale.

«Raudeefirma müüs neid maatükke edasi ja seal toimus raie, see on jätkunud nüüdisajani. Tegemist on jätkusuutliku majandamisega, sest osadel ruutudel saab mets uuesti kasvada ja taastuda,» teatas NASA agentuur Earth Observatory.

Idaho «malelaua» ühes küljes voolab Priesti jõgi, mis kulgeb läbi Selkirki mäestiku. Seda jõge kasutati 18. – 20. sajandi keskpaigani palkide parvetamiseks, kuid 1968. Aastal langetas USA valitsus otsuse võtta see looduskaitse alla.

Pilti vaata siit.