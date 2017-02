Taavi ja Luisa peres on armas sünnipäevade traditsioon

"Meie pere traditsioon on sünnipäevalaps lauluga äratada ning see on üks neist harvadest kordadest, kui ka minul on luba laulda," kostis Taavi Rõivas Õhtulehele, et äratab koos tütre Miina Rihannaga Luisa lõõritades üles.

Luisa ja Taavi peres on praegu perekesksed ajad, Taavi loobus Reformierakonna esimehe kohast ning veedab nüüd ohtralt aega perega.

Nädalavahetusel suundus detsembris pisipoja vanemateks saanud paar Saaremaale Kuressaarde perepuhkusele.