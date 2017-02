Mikk Saarel sai popmuusikast kõht täis

Saar, kes alustas koos Viljar Normaniga bänditegemist 2006. aastal, rääkis ETV2 saates «Eesti TOP 7», et bänd on tänaseks popmuusikast eemale pöördunud, vahendab Menu.

«Me tegime aastake või paar popmuusikat, käisime kõik kohad läbi, kus käia andis. Sellest sai minul korralikult kõht täis,» rääkis Saar.

«Popmuusikat on niikuinii hästi palju ja ise on seda ka tehtud palju. Tekkis vajadus teha midagi iseendale ja nüüd me siin siis oleme,» tõdes Saar.